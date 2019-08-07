2019-08-07 | 17:47
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اكد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، ان العراق من حقه اللعب على ارضه وفي البصرة على وجه الخصوص، مبيناً أن الاعذار والتبريرات غير مقبولة بالنسبة لنا.
واوضح ان "كل الأعذار والتبريرات غير مقبولة بالنسبة لنا ،عراقنا يتمتع بالأمن والأمان ونحن قادرون على أستضافة المنتخبات.. ملاعبنا وجماهيرنا ترحب بكل الضيوف".
يذكر ان الاتحاد الدولي "فيفا" سيرسل وفداً لتفقد ملاعب العراق يوم غدٍ الخميس، قبل اصدار التقرير النهائي بشأن لعب المنتخب الوطني على ارضه من عدمه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب: من حقنا ان نلعب في بصرتنا والاعذار والتبريرات غير مقبولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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