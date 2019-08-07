رسمياً.. الترجي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

وكانت أزمة قد حدثت بعد رفض الوداد استكمال اللقاء لعدم وجود تقنية الفيديو VAR وحكم كاف بعد المباراة بإعادة المباراة قبل أن يلجأ الفريقان إلى المحكمة الرياضية الدولية. ونشر الاتحاد الإفريقي بيانه على الموقع الرسمي: "وفقا لمباراة الترجي التونسي والوداد المغربي التي أقيمت في 31 آيار 2019 في إياب دوري أبطال إفريقيا".



وأوضح "يعتبر الوداد خسر مباراة الإياب مع فرض غرامة قدرها 20 ألف دولار أمريكي بسبب التخلي عن المباراة وغرامة 15 ألف دولار بسبب الشماريخ". وأوضح "يعتبر الوداد خسر مباراة الإياب مع فرض غرامة قدرها 20 ألف دولار أمريكي بسبب التخلي عن المباراة وغرامة 15 ألف دولار بسبب الشماريخ". وأضاف البيان "تغريم حمدي المدب رئيس الترجي 20 ألف دولار بسبب سلوكه غير الرياضي ضد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم". وتابع "إقامة أول مباراتين متتاليتين للترجي بدون حضور جماهيري بسبب الاستخدام المفرط في الألعاب النارية والدخان مع إيقاف التنفيذ". وأوضح البيان "تعليق عقوبة اللعب بدون جماهير لمدة 12 شهرا وفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار على الترجي بسبب الشماريخ والسلوك غير الرياضي لمشجعيه".



وأتم البيان "في حال كان الترجي مذنبا من ناحية الشغب الجماهيري خلال 12 شهرا سيتم تنفيذعقوبة اللعب بدون جماهير". وأتم البيان "في حال كان الترجي مذنبا من ناحية الشغب الجماهيري خلال 12 شهرا سيتم تنفيذعقوبة اللعب بدون جماهير". بذلك يلعب الترجي أمام الزمالك بطل الكونفدرالية في مباراة السوبر الإفريقي أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من آب الجاري.



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