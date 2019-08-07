عضو بالزراعة النيابية يطالب بفتح تحقيق بشأن ما حدث لحقول دواجن الديوانية

طالب عضو لجنة الزراعة النيابية علي البديري، الأربعاء، بفتح تحقيق بشأن ما حدث لحقول دواجن محافظة الديوانية، داعياً إلى ان لا يكون تحقيقاً روتينياً ونشر النتائج أمام الرأي العام.
وقال البديري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "لدينا شكوك حول هكذا ظاهرة والتي اضرت بالمنتوج الوطني وهي مرسومة بدقة من بعض الجهات".
وأشار إلى "أهمية التعاون من الجميع واظهار النتائج حتى لاتتكرر مثل هكذا حالات"، مؤكداً انه "توجد ضربة إلى المنتج المحلي قوية وتوجد شبهات على هذا الموضوع".
وكان مصدر محلي في محافظة الديوانية قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق في مشروع دواجن الديوانية.
وأشار إلى "أهمية التعاون من الجميع واظهار النتائج حتى لاتتكرر مثل هكذا حالات"، مؤكداً انه "توجد ضربة إلى المنتج المحلي قوية وتوجد شبهات على هذا الموضوع".
وكان مصدر محلي في محافظة الديوانية قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق في مشروع دواجن الديوانية.
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