عضو بالزراعة النيابية يطالب بفتح تحقيق بشأن ما حدث لحقول دواجن الديوانية

وقال البديري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "لدينا شكوك حول هكذا ظاهرة والتي اضرت بالمنتوج الوطني وهي مرسومة بدقة من بعض الجهات".

وأشار إلى "أهمية التعاون من الجميع واظهار النتائج حتى لاتتكرر مثل هكذا حالات"، مؤكداً انه "توجد ضربة إلى المنتج المحلي قوية وتوجد شبهات على هذا الموضوع".



وكان مصدر محلي في محافظة الديوانية قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق في مشروع دواجن الديوانية.