الشرطة الاتحادية تعتقل متهمين بـ 'الدگة العشائرية' شرقي بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الأربعاء، عن اعتقال متهمين بـ "الدگة العشائرية" شرقي العاصمة بغداد.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من اللواء 1 وباسناد مفارز الاستخبارات تمكنت من اعتقال متهمين اثنين بالدگة العشائرية في منطقة الفضيلية شرقي بغداد وبحوزتهم سلاح بندقية نوع GC يرتدي احدهم جعبة عسكرية تحتوي على 4 مخازن معبأة بالاطلاقات يستقلون عجلة صفراء نوع سايبا".
وأضافت أنه "في منطقة الرئاسة وضمن قاطع مسؤولية اللواء الاول أيضاً، تم إلقاء القبض على عصابة من ثلاثة اشخاص حاولت الفرار اثر سطوهم على دار عثر بداخلها على سلاح نوع RBK، فيما تم تسليم المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة أصوليا".
وأضافت أنه "في منطقة الرئاسة وضمن قاطع مسؤولية اللواء الاول أيضاً، تم إلقاء القبض على عصابة من ثلاثة اشخاص حاولت الفرار اثر سطوهم على دار عثر بداخلها على سلاح نوع RBK، فيما تم تسليم المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة أصوليا".
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