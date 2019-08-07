غداً.. الشرطة يقدم مدربه الجديد ويكشف تعاقداته الجديدة

رياضة 2019-08-07 | 16:38 794 مشاهدة اعلن نادي الشرطة الرياضي، انه سيقدم مدربه الصربي الكسندر اليتش، الى وسائل الاعلام، فيما سيعلن عن قائمة تعاقداته للموسم المقبل 2019/ 2020. وذكر النادي عبر صفحته الرسمية أن "الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، تقيم مؤتمراً صحفياً لتقديم المدرب الصربي ألكسندر اليتش والكادر التدريبي المساعد لفريق الكرة". واوضح أنه "سيتم الإعلان عن قائمة اللاعبين الذي تم التعاقد معهم لتمثيل الفريق في المؤتمر الصحفي الذي سيقام على قاعة مؤسسة المحطة في الكرادة - قرب ساحة عقبة بن نافع - فرع فندق برج الحياة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غد الخميس".



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