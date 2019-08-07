الكمارك تعلن عن ثلاث مخالفة كمركية في مطار بغداد والمنذرية وكمرك المنطقة الوسطى

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مديرية كمرك المنطقة الوسطى قامت باتلاف ارسالية سكائر غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".

وأضافت أنه "في مركز كمرك الشحن الجوي في مطار بغداد الولي تم اعادة إصدار إرسالية تحتوي على بوردات مختلفة ومنظم كهرباء ومحولة طاقة كهربائية لعدم وجود اجازة استيراد".



وأكدت الهيئة انه "في مركز كمرك المنذرية تم اعادة إصدار إرسالية سيراميك لفشلها بالفحوصات التي يجريها جهاز التقييس والسيطرة النوعية".

وأشارت إلى "اتمام الأجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل".