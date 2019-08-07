الكمارك تعلن عن ثلاث مخالفة كمركية في مطار بغداد والمنذرية وكمرك المنطقة الوسطى

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الأربعاء، عن تسجل ثلاث مخالفات كمركية في مديرية كمرك المنطقة الوسطى ومركز كمرك الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي ومركز كمرك المنذرية.
وأضافت أنه "في مركز كمرك الشحن الجوي في مطار بغداد الولي تم اعادة إصدار إرسالية تحتوي على بوردات مختلفة ومنظم كهرباء ومحولة طاقة كهربائية لعدم وجود اجازة استيراد".
وأكدت الهيئة انه "في مركز كمرك المنذرية تم اعادة إصدار إرسالية سيراميك لفشلها بالفحوصات التي يجريها جهاز التقييس والسيطرة النوعية".
وأشارت إلى "اتمام الأجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل".
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