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الكمارك تعلن عن ثلاث مخالفة كمركية في مطار بغداد والمنذرية وكمرك المنطقة الوسطى

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أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الأربعاء، عن تسجل ثلاث مخالفات كمركية في مديرية كمرك المنطقة الوسطى ومركز كمرك الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي ومركز كمرك المنذرية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مديرية كمرك المنطقة الوسطى قامت باتلاف ارسالية سكائر غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".

وأضافت أنه "في مركز كمرك الشحن الجوي في مطار بغداد الولي تم اعادة إصدار إرسالية تحتوي على بوردات مختلفة ومنظم كهرباء ومحولة طاقة كهربائية لعدم وجود اجازة استيراد".


وأكدت الهيئة انه "في مركز كمرك المنذرية تم اعادة إصدار إرسالية سيراميك لفشلها بالفحوصات التي يجريها جهاز التقييس والسيطرة النوعية".

وأشارت إلى "اتمام الأجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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