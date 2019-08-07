المنافذ الحدودية تعلن اعادة 17 شاحنة تحمل معملاً لتعبئة المياه الى الاردن

اعلنت المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن اعادة 17 شاحنة تحمل معملاً لتعبئة المياه لمخالفتها الضوابط. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم إعادة ارسالية 17 شاحنة تحمل معملا لتعبئة المياه الصحية والعصائر مستخدم إلى الجانب الاردني". وعزت الهيئة ذلك الى "مخالفتها لضوابط وتعليمات الامر الديواني المرقم (182) الخاص بأدخال المواد المستعملة عبر المنافذ الحدودية".

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