أنقرة وواشنطن تتفقان على إنشاء مركز لتنسيق العمليات شمال سوريا

وذكرت الوكالة أن الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق جاء في ختام المباحثات بين مسؤولي وزارة الدفاع التركية ومسؤولين عسكريين أمريكيين حول "المنطقة الآمنة".

ونقلت عن وزارة الدفاع التركية قولها إنه بموجب الاتفاق مع الجانب الأمريكي، سيتم "جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم".