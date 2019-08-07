نائب: التهاون بالجانب الرقابي جعل الحكومة تتمادى في عدم تنفيذ برنامجها

أكد النائب عن تيار الحكمة المعارض خالد الجشعمي، الاربعاء، ان هنالك عزم بالفصل التشريعي المقبل على تفعيل الدور الرقابي للمجلس بشكل اوسع، مشيراً الى أن التهاون بالجانب الرقابي خلال السنة التشريعية السابقة جعل الحكومة تستفرد وتتمادى في عدم تنفيذ برنامجها الحكومي. وقال الجشعمي في حديث لـ الخليج 365، إن "الكتل السياسية عازمة وخلال الفصل التشريعي المقبل على تفعيل الدور الرقابي للمجلس بشكل اوسع ولن نسمح لأي طرف من تعطيله تحت اي عنوان او مبرر"، مبينا ان "التهاون بالجانب الرقابي خلال السنة التشريعية السابقة جعل الحكومة تستفرد وتتمادى في عدم تنفيذ برنامجها الحكومي".



وأضاف، ان "تفعيل الدور الرقابي لا يعني محاسبة المسؤول لغرض المحاسبة بل نريد تقويم العمل والاداء وان نخلق البيئة المناسبة لتنفيذ البرنامج الوزاري بالشكل الامثل"، لافتاً الى ان "الحكومة اشارت الى انها نفذت 79 % من برنامجها الحكومي وهو أمر غير صحيح حيث ان نسبة التنفيذ كانت اقل بكثير من هذه النسبة".

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