رئاسة البرلمان تنفي مداهمة مكتب أحد النواب وكسر أبوابه

وذكر المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "بعض صفحات الفيس بوك تناقلت خبراً مفاده مداهمة مكتب النائب صباح الساعدي وكسر أبوابه "، مبيناً أن "المكتب ينفي هذا الخبر جملة وتفصيلا".

وأضاف أن "النائب الساعدي لا يوجد لديه في الوقت الحاضر اي غرفة خاصة به داخل مجلس النواب ، وما تم الحديث عنه هو غرفة تابعة لأمن المجلس وهي قيد الإنجاز من الاعمار وتقع في مدخل مجلس النواب ولا يوجد فيها اي شي غير ادوات العمل".



وأوضح المكتب، أنه "إذا كانت هناك ملفات ومهمة كما يدّعي ناشر البوست فهل تترك في عهدة المقاول؟، وماذا تفعل هذه الملفات في الغرفة في حين مكانها الطبيعي في الادعاء العام أو هيئة النزاهة؟".