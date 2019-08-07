رئاسة البرلمان تنفي مداهمة مكتب أحد النواب وكسر أبوابه

نفى مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأربعاء، مداهمة مكتب النائب صباح الساعدي وكسر أبوابه.
وأضاف أن "النائب الساعدي لا يوجد لديه في الوقت الحاضر اي غرفة خاصة به داخل مجلس النواب ، وما تم الحديث عنه هو غرفة تابعة لأمن المجلس وهي قيد الإنجاز من الاعمار وتقع في مدخل مجلس النواب ولا يوجد فيها اي شي غير ادوات العمل".
وأوضح المكتب، أنه "إذا كانت هناك ملفات ومهمة كما يدّعي ناشر البوست فهل تترك في عهدة المقاول؟، وماذا تفعل هذه الملفات في الغرفة في حين مكانها الطبيعي في الادعاء العام أو هيئة النزاهة؟".
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