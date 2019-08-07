الفتلاوي تطالب المالية النيابية برفض مقترح تقليص اجازة الولادة والامومة

طالبت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي، اليوم الخميس، اللجنة المالية في مجلس النواب برفض مقترح تقليص اجازة الولادة والامومة. وقالت الفتلاوي في تغريدة لها عبر تويتر، خاطبت خلالها اعضاء اللجنة المالية، واطلعت عليها الخليج 365، إن اجازة الولادة والامومة حق للمرأة الموظفة وهي جزء من التمييز الايجابي للمرأة لانها تتحمل اعباء اضافية بتربية الاطفال والعمل معا.



واضافت لذللك نطالب بالوقوف مع المرأة ورفض مقترح تقليص اجازة الولادة والامومة.

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