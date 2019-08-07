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الزبيدي يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة التونسية

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قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي اليوم الأربعاء ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل.
وحسب وكالة "رويترز" فإن الزبيدي (69 عاما) يعد أحد أبرز المتنافسين على منصب رئاسة تونس خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وهو شخصية سياسية مستقلة رغم أنه يحظى بدعم عدد من الشخصيات السياسية والأحزاب اللبرالية وبينها "نداء تونس" و"آفاق تونس".

والزبيدي ليس له أي خلفية عسكرية، وهو حاصل على الدكتوراه في الطب وشغل منصب وزير الصحة في 2001 في عهد الرئيس السابق زين العابدين الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2011.

وبعد الثورة عين وزيرا للدفاع حتى مارس آذار 2013، وعمل مع حكومة قادتها حركة النهضة الإسلامية المعتدلة وفي 2017 عينه رئيس الوزراء يوسف الشاهد وزيرا للدفاع من جديد.

ومن المتوقع أن يكون الزبيدي أشد منافسي الشاهد الذي أعلن حزبه ترشيحه للانتخابات المقبلة.


وأعلن حزب "حركة نداء تونس" تأييده لترشيح الزبيدي، وأوضح بيان صادر عن الحركة أمس الثلاثاء، أن "حزب الزعيم المؤسس الباجي قائد السبسي، قرر مساندة ترشح عبد الكريم الزبيدي لما يحوزه من خصال الكفاية والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الزعيم الراحل".

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في 17 نوفمبر المقبل لكن وفاة السبسي دفعت هيئة الانتخابات إلى الدعوة لانتخابات مبكرة في سبتمبر.

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