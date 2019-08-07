نائب يقترح وضع صورة صدام 'مكبلا' في قاعتي مجلسي النواب والوزراء

اقترح النائب كاظم الصيادي، الاربعاء، وضع صورة لرئيس النظام السابق صدام حسين مكبل اليدين في قاعتي مجلسي النواب والوزراء.
وقال الصيادي في تصريح تابعته الخليج 365، انه "يجب وضع صورة لرئيس النظام السابق صدام حسين وهو مكبل الايدي في قاعتي مجلسي النواب والوزراء، لكي تكون عبرة للمسؤولين بان السلطة لا تدوم لأحد".
وتابع ان "هذه الصورة تكون كجدار في قاعة البرلمان والحكومة لكي يعرف المسؤولون بأن السلطة والظلم والسرقة لا تدوم".
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