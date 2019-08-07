ناجي يلتحق بالكادر التدريبي لنادي النفط

رياضة 2019-08-07 | 12:15 137 مشاهدة أعلن نادي النفط الرياضي، ضم مدرب اللياقة ضياء ناجي إلى الكادر التدريبي لفريق الكرة. وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الهيئة الإدارية لنادي النفط، قررت إضافة ضياء ناجي لطاقم تدريب فريق كرة القدم في النادي للعمل كمدرب للياقة البدنية". وبين النادي، أن "كادر قيادة الفريق اكتمل وسيضم مشتاق كاظم مديراً للفريق والكابتن يحيى علوان مدرباً ومحمد جاسم مدرب مساعد وضياء ناجي مدرباً للياقة البدنية وحسين كامل مدرباً للحراس".



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