بالصور.. اندلاع حريق في كرفانات بمستشفى العزيزية

افاد مصدر امني، الاربعاء، باندلاع حريق في كرفانات بمستشفى العزيزية العام بمحافظة واسط. وقال المصدر، لـ الخليج 365، حريقا اندلع، اليوم، في كرفانات تابعة لمستشفى العزيزية العام بمحافظة واسط ، مبينا أن فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وعملت على مكافحة الحريق الذي أتى على كرفانات عدد ٢ تحتوي على اثاث . Advertisements واشار المصدر، الى فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ ثلاثة كرفانات تحتوي على اجهزة طبية متنوعة.



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