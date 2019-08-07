نائب يدعو إلى الضغط على الأردن لاسترداد 20 مطلوباً للقضاء العراقي

دعا النائب عن تيار الحكمة فرات التميمي، الأربعاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الضغط على الحكومة الأردنية لتنفيذ مذكرات قبض واسترداد بحق أكثر من 20 مسؤولاً سابقاً مطلوبين للقضاء العراقي في قضايا فاسد مالي.
وأشار التميمي، إلى أن "السفارة العراقية في عمان قامت بكل الجهود الممكنة لتنفيذ تلك المذكرات وفق الأطر القانونية الدولية، لكن الجانب الأردني لم يستجب لتلك المطالبات".
وأضاف، أن "العراق فتح أبوابه للأردن وتم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية معهم، إضافة إلى إلغاء التعرفة الجمركية وتقديم تسهيلات عديدة للشركات الأردنية، لكن للأسف الشديد لم نجد تعامل بالمثل في قضايا مهمة للعراق ومن بينها قضية أولئك المطلوبين".
ودعا التميمي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى "استخدام كافة الطرق الدبلوماسية للضغط على الحكومة الأردنية بغية تنفيذ تلك المذكرات وتسليم المطلوبين للقضاء العراقي بأسرع وقت ممكن".
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