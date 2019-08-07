نائب يدعو إلى الضغط على الأردن لاسترداد 20 مطلوباً للقضاء العراقي

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك أكثر من 20 مذكرة استرداد وقبض بحق مدراء عامين ووزراء ودرجات خاصة مطلوبين للقضاء العراقي في قضايا فساد مالي موجودين في الأردن لكن الحكومة الاردنية تتلكأ في تنفيذ تلك المذكرات ويطلق القضاء الأردني سراحهم بدل تسليمهم للسلطات العراقية".وأشار التميمي، إلى أن "السفارة العراقية في عمان قامت بكل الجهود الممكنة لتنفيذ تلك المذكرات وفق الأطر القانونية الدولية، لكن الجانب الأردني لم يستجب لتلك المطالبات".

وأضاف، أن "العراق فتح أبوابه للأردن وتم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية معهم، إضافة إلى إلغاء التعرفة الجمركية وتقديم تسهيلات عديدة للشركات الأردنية، لكن للأسف الشديد لم نجد تعامل بالمثل في قضايا مهمة للعراق ومن بينها قضية أولئك المطلوبين".



ودعا التميمي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى "استخدام كافة الطرق الدبلوماسية للضغط على الحكومة الأردنية بغية تنفيذ تلك المذكرات وتسليم المطلوبين للقضاء العراقي بأسرع وقت ممكن".