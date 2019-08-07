حريق في الكاظمية 'صور'

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن حريقا اندلع في معمل للحلويات بمنطقة الكاظمية في بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في معمل للحلويات بالقرب من كراج السيد محمد ضمن مدينة الكاظمية ببغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تقوم باخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

Advertisements