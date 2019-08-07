إعفاء إدارات المدارس والتحقيق معهم ممن حققوا نسب نجاح متدنية

وأعلن المفتش العام لوزارة التربية رائد كاظم الحداد، في بيان له تلقت الخليج 365، نسخة منه، عن إجراءات جديدة في متابعة نتائج الإمتحانات العامة للصفوف المنتهية، مؤكدا ان مكتبه استحصل موافقة وزير التربية على إحالة إدارات المدارس ومعاونيهم والمعلمين والمدرسين والمشرفين الى التحقيق ممن حققت نسب نجاح متدنية في الإمتحانات العامة.وقال الحداد ان التوجيه تضمن كذلك عدم منح أي مسؤولية إدارية او مناصب إشرافية لمدة ثلاث سنوات لمدراء المدارس ومعاونيهم والمشرفين، مشيرا الى ان ذلك يأتي ضمن إهمالهم في أداء واجباتهم الوظيفية وفقا للأنظمة والتعليمات التربوية.

وشدد على ان مسؤولياتنا الرقابية تحتم علينا عدم التهاون او محاسبة المقصرين مثلما كانت لنا دعوى بتكريم المتميزين ضمانا لتحسين العملية التربوية والإرتقاء بالمستوى العلمي لطلبتنا.



واشار البيان الى ان مكتب المفتش العام لوزارة التربية يواصل متابعته لنتائج الإمتحانات العامة للمراحل المنتهية في المديريات العامة للتربية في بغداد واصدر سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تحسين العمل التربوي في الوزارة.