وفاة أول أمريكية من أصل إفريقي حاصلة على جائزة نوبل

توفيت الكاتبة الأمريكية والحائزة على جائزة نوبل في الأدب، توني موريسون، عن عمر ناهز 88 عاما، حسب وكالة "أسوشيتد برس" يوم الثلاثاء 6 آب.
ولم تحدد الوكالة في إعلانها سبب وفاة الكاتبة الأمريكية موريسون.
وأصبحت توني موريسون أول امرأة من أصل إفريقية تحصل على جائزة نوبل في الأدب، في عام 1993. ولها 11 رواية، نشر آخرها تحت عنوان "احفظ طفلي يا رب" عام 2015.
كما أنها كتبت النثر والمسرحيات للأطفال، وعملت كناقدة أدبية.
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