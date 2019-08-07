النزاهة تضبط مسؤولاً بكهرباء الموصل لاكتشافها نقصاً بزيت الغاز الذي بعهدته

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاربعاء، عن ضبط مسؤولٍ في محطة كهرباء الموصل الغازية في الجانب الأيمن من المدينة؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجھة التي يعمل فیھا، مُبيِّنةً وجود نقصٍ يصل إلى (320,000) لتر من مادة زيت الغاز الذي بذمَّـته.

الدائرة أشارت إلى أنَّ "فريق عملٍ من شعبتي التحري والضبط القضائي والتدقيق الخارجي في مديريَّة تحقيق نينوى، انتقل إلى محطة كهرباء الموصل الغازية في الجانب الأيمن، وتمكَّن من ضبط مسؤول شعبة الوقود في المحطة؛ لوجود نقصٍ في مادة زيت الغاز الذي بذمَّته"، لافتةً إلى أن "تدقيق أوليات تسلم زيت الغاز وإجراء التكييل على خزانات الوقود في المحطة، كشف عن وجود نقصٍ في مادة زيت الغاز بمقدار(320,000) ألف لترٍ بمبلغٍ يُقدَّرُ بــ ( 256,000,000) مليون دينارٍ".

وأوضحت الدائرة إنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعملية التي نُفِّذَت بموجب مُذكرة قضائية، وعرضه على الهيأة التحقيقية المُختصِّة بقضايا النزاهة في نينوى التي قرَّرت توقيف المتهم استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، إضافةً إلى تدوين أقوال الممثل القانونيِّ لمحطة كهرباء الموصل الغازية".