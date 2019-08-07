نائبة تطالب بإلغاء الاتفاق مع الكويت بشأن استخدام حقول النفط المشتركة

طالبت النائبة عالية نصيف، الأربعاء، بإلغاء الاتفاق مع الكويت بشأن استخدام حقول النفط المشتركة، معتبرةً أن إبرام هذا العقد في الأردن "لن ينفع في التكتم عليه وعدم إثارة الشبهات".
وأضافت نصيف، أن "أزمة دولية حصلت في السابق بسبب تجاوز الكويت على الحقول النفطية المشتركة، واليوم نأتي لنتعاقد بكل سهولة مع الكويت على استثمارها"، متسائلة عن "دور رئيس الوزراء والجهات الرقابية والناشطين والمثقفين وأصحاب الرأي".
وطالبت نصيف رئيس الوزراء ووزير النفط والجهات المعنية بـ"إلغاء عقد التعاون الذي وقعته الوزارة مع الكويت"، متابعةً أن "على مجلس النواب أن يقول كلمته تجاه هذا العقد الذي لم يعرض في المجلس للتصويت عليه رغم خطورته على ثروات البلد وسيادته".
ووقع كل من العراق والكويت، في 2 اب 2019 عقداً مشتركاً مع شركة "الاستشاري العالمي" بشأن إعداد الدراسات الخاصة بالاستثمار الامثل للحقول الحدودية المشتركة بين العراق والكويت.
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