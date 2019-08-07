نائبة تطالب بإلغاء الاتفاق مع الكويت بشأن استخدام حقول النفط المشتركة

وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "إبرام عقد بهذا المستوى من الأهمية والخطورة مع دولة لها سوابق سيئة مع العراق يعد استهانة بالشعب العراقي وتبديداً لثرواته وخاصة أن الكويت متجاوزة على الأراضي العراقية، أي أن أغلب هذه الحقول عراقية أساساً وليست مشتركة"، مبينة أن "إبرام هذا العقد في الأردن لن ينفع في التكتم عليه وعدم اثارة الشبهات".وأضافت نصيف، أن "أزمة دولية حصلت في السابق بسبب تجاوز الكويت على الحقول النفطية المشتركة، واليوم نأتي لنتعاقد بكل سهولة مع الكويت على استثمارها"، متسائلة عن "دور رئيس الوزراء والجهات الرقابية والناشطين والمثقفين وأصحاب الرأي".

وطالبت نصيف رئيس الوزراء ووزير النفط والجهات المعنية بـ"إلغاء عقد التعاون الذي وقعته الوزارة مع الكويت"، متابعةً أن "على مجلس النواب أن يقول كلمته تجاه هذا العقد الذي لم يعرض في المجلس للتصويت عليه رغم خطورته على ثروات البلد وسيادته".



ووقع كل من العراق والكويت، في 2 اب 2019 عقداً مشتركاً مع شركة "الاستشاري العالمي" بشأن إعداد الدراسات الخاصة بالاستثمار الامثل للحقول الحدودية المشتركة بين العراق والكويت.