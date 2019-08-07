2019-08-07 | 11:12
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أعلن نادي الزوراء تجديد عقود اللاعبين، محمد عبد الزهرة "أبو حالوب" وأمير صباح لموسم واحد، مبيناً أن المحترف السوري حسين الجويد لن يكون ضمن سرب النوارس الموسم المقبل.
وأوضح، أن "إدارة النادي جددت عقود اللاعبين محمد عبد الزهرة وأمير صباح لمدة موسم واحد، وفيما يخص المحترف السوري، حسين الجويد، فاللاعب سيغادر أسوار النادي في الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده".
يذكر أن الجويد انتقل إلى صفوف الزوراء في عام 2013 قادماً من الحرية السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر الزوراء يجدد عقود 'أبو حالوب' وصباح.. وجويد يغادر النوارس بعد 6 مواسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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