الزوراء يجدد عقود 'أبو حالوب' وصباح.. وجويد يغادر النوارس بعد 6 مواسم

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عبد الرحمن رشيد في حديث لـ الخليج 365، إن "إدارة نادي الزوراء واصلت تجديد عقود اللاعبين للموسم المقبل".

وأوضح، أن "إدارة النادي جددت عقود اللاعبين محمد عبد الزهرة وأمير صباح لمدة موسم واحد، وفيما يخص المحترف السوري، حسين الجويد، فاللاعب سيغادر أسوار النادي في الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده".



يذكر أن الجويد انتقل إلى صفوف الزوراء في عام 2013 قادماً من الحرية السوري.