بالصور.. ما سببه الحريق قرب المسرح الوطني

تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد الحريق الذي اندلع في مخزن وعدد من المحال التجارية المتخصصة ببيع الاجهزة الكهربائية قرب المسرح الوطني في منطقة الكرادة وسط بغداد. وبحسب ما اكده مصدر امني لـ الخليج 365، ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية". Advertisements

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