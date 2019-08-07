تفكيك خلية 'إرهابية' وضبط وثائق 'مهمة' بحوزتها في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، تفكيك خلية "إرهابية" في الموصل وضبط وثائق "مهمة" بحوزتها في عملية أمنية وصفتها بـ"النوعية والجريئة".
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعملية نوعية جريئة ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع استخبارات فوج المغاوير وفصيل استطلاع القيادة من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في حي الكرامة بالجانب الأيمن من الموصل".
وأضافت، أنه تم "القبض على جميع عناصرها (الخلية) الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية وضبط بحوزتهم بطاقات ذاكرة تحوي على معلومات ووثائق مهمة بالاضافة الى كتب تروج للفكر الداعشي المنحرف"، مشيرةً إلى أن "جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".
وأضافت، أنه تم "القبض على جميع عناصرها (الخلية) الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية وضبط بحوزتهم بطاقات ذاكرة تحوي على معلومات ووثائق مهمة بالاضافة الى كتب تروج للفكر الداعشي المنحرف"، مشيرةً إلى أن "جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".
وتعلن القوات الأمنية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر "داعش" في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
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