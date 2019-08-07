فتح شارع حيوي في اليرموك ببغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن فتح شارع حيوي في منطقة اليرموك غرب العاصمة. وقالت الامانه في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع 6 ضمن المحلة 616 ضمن حي اليرموك والذي يربط المحلة المذكورة بالأربع شوارع في المنصور بعد استحصال الموافقات الامنية اللازمة وبإشراف مكتب امين بغداد والجهد الآلي في بلدية المنصور لتباشر بعدها الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل الشارع المغلق منذ سنة 2005 .



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