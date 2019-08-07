شاهد عملية إنقاذ رجل دفن حيا

ويعاني الرجل الذي يدعى براديب كومار من مرض عقلي، وهو معروف لدى سكان منطقة جامو وكشمير، شمالي الهند، بتجوله وحيدا.

وبعد تعرض المنطقة الجبلية لانهيار أرضي، بدأت السلطات عمليات البحث عن كومار، لتتمكن في النهاية من العثور عليه بفضل الكلبة "أجاكسي"، المدربة على الكشف عن القنابل.



وفور العثور عليه على يد وحدة، بدأت الجيش الهندي عمليات الحفر لإخراجه من تحت الأنقاض، وهي المهمة التي تمت بنجاح.