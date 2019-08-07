شاهد عملية إنقاذ رجل دفن حيا

وثق مقطع فيديو عملية إنقاذ، وكأنها سيناريو لأحد أفلام الرعب، إذ نجح رجال الإنقاذ في اللحظات الأخيرة، في العثور على رجل دفن حيا بعد تعرض المنطقة التي كان فيها لانهيار أرضي، وذلك بفضل كلبة أرشدهم لمكانه.
وبعد تعرض المنطقة الجبلية لانهيار أرضي، بدأت السلطات عمليات البحث عن كومار، لتتمكن في النهاية من العثور عليه بفضل الكلبة "أجاكسي"، المدربة على الكشف عن القنابل.
وفور العثور عليه على يد وحدة، بدأت الجيش الهندي عمليات الحفر لإخراجه من تحت الأنقاض، وهي المهمة التي تمت بنجاح.
وكافأت السلطات الهندية الكلبة أجاكسي ومدربها وقائد وحدته على جهودهم، وفق ما ذكرت وكالة "Asian News International"التي نشرت مقطع الفيديو الخاص بعملية الإنقاذ.
يشار إلى أن جامو وكشمير هي منطقة في شمالي الهند، وتقع معظمها في جبال الهيمالايا، وبالتالي فإنه وبسبب طبيعتها الوعرة، تتكرر الانهيارات الأرضية فيها عقب هطول الأمطار الغزيرة.
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