بالفيديو: طفلة تشعل حفلة نانسي عجرم بتونس... هل هي ابنتها؟

الطفلة الشقراء، تُدعى مرام شلواح، كانت مفاجأة الحفل؛ وتُشبه بملامحها ابنة عجرم الكبرى، بحسب تعليقات الجمهور، حيث صعدت إلى المسرح مرتديةً فستان أبيض، وشاركت نانسي غناء "بدنا نولع الجو"، فيما قامت الأخيرة بالتصفيق لها وتشجيعها.وكانت عجرم قد أحيت حفلاً جماهيريًا ضخمًا في مهرجان بنزرت الدولي بتونس، وقدّمت كوكبةً من أغانيها الجديدة والقديمة، من بينها ' ''شو واثق بحالو''، ''عم بتعلق فيك ''، و''ما فيّ عيش''.

كما لم تنسَ عجرم، التي أطلّت بفستان أبيض عاجي، جمهورها من الأطفال، وقدّمت لهم أغنية "يا بنات"، وأدّت أيضًا مجموعةً من الأغاني التي طلبها الحضور مثل "شيل عيونك عني" و"حبيبي قرّب".