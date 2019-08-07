نائب يكشف عن 'المشكلة الاكبر' التي تعيق تشريع قانون المحكمة الاتحادية

وقال الاسدي في حديث لـ الخليج 365، إن "المشكلة الاكبر التي عرقلت تشريع العديد من القوانين المهمة والقرارات المصيرية هو التوافق الذي كان سببا في الكثير من الاخفاقات"، مبينا ان "قانون المحكمة الاتحادية كان واحدا من ضحايا التوافقات".وأضاف الاسدي، أن "القانون استكملت القراءة الثانية له، لكن بعض النقاط الخلافية حالت دون التصويت له حتى اللحظة ومن بين تلك النقاط هو رغبة الكرد بان يكون التصويت بالاجماع داخل المحكمة وان يكون كل عضو صوته فيتو ويعطل التصويتات وهو امر برأينا سيشل عمل المحكمة يقابله رأي اخر بان يكون التصويت بنسبة النصف زائد واحد"، لافتا الى ان "المشكلة الاخرى في عدد ونوعية الفقهاء ومن هم وطبيعة عملهم داخل المحكمة".

وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت الاحد 30 حزيران 2019 تقرير ومناقشة مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية.