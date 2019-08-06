اربعة من القارة السمراء.. تعرف على محترفي الميناء لموسم 2019/ 2020

رياضة 2019-08-06 | 17:29 284 مشاهدة اعلن نادي الميناء الرياضي، ضم اربعة لاعبين محترفين افارقة لتمثيل فريق كرة "السفانة" الموسم المقبل 2019/ 2020. ونشر النادي عبر صفحته الرسمية السير الذاتية للاعبين الاربعة، ثلاثة منهم نيجيريين واخر من ساحل العاج. وضم النادي لاعبين من دوري شمال قبص وهم النيجيرين الثلاثة: بيتر ابيموبيوي (مهاجم) ومايكل اوديبي (مدافع) وكينيث نكوكي (مهاجم) واللاعب العاجي حامد هيرفي دياموندي (مدافع) قادما من الدوري العاجي.



وسيقود المدرب الروماني تيتا فاليرو، فريق "السفانة" في الموسم المقبل.

وسيقود المدرب الروماني تيتا فاليرو، فريق "السفانة" في الموسم المقبل. المحرر: محمد خليل

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