الدفاع تعلن اعتقال 'ابو هاجر' الذي شارك في 'اغتصاب' الايزيديات

اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، عن اعتقال "ابو هاجر" الذي شارك في اغتصاب النساء الايزيديات في نينوى. وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "قوة من الفرقة عشرين وبالتعاون مع مديرية شرطة البعاج، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تلقي القبض على الإرهابي (حازم محمد عبد الله قاسم) الملقب بـ"ابو هاجر" في قضاء البعاج".



وأضافت أن "الإرهابي المطلوب شارك بعدد من جرائم اغتصاب النساء الايزيديات وقتل الرجال الايزيديين".

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