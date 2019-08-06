التربية تقرر تغيير موعد اختبارات المتميزين وكلية بغداد

اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن تغيير موعد اختبارات المتميزين وكلية بغداد الى يوم 20 اب الحالي.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تغيير موعد اختبارات المتميزين والمتميزات وكلية بغداد الى الثلاثاء 20/8/2019 بدلا من الاحد 18/8/2019".
وأضافت أن التغيير جاء "لكثرة المناشدات من قبل اهالي الطلبة الخاصة بالتغيير ليفسح مجال امام جميع الطلبة بالمشاركة بالامتحان واتاحت الفرصة التي تمنحها الوزارة لجميع الطلبة".
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