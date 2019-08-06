مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما اقر توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن عقد الخدمة لحقل المنصورية.



واضاف المكتب، أن "المجلس وافق على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمت الموافقة على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي"، مبينا ان "المجلس اقر توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن عقد الخدمة لحقل المنصورية" .واضاف المكتب، أن "المجلس وافق على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمت الموافقة على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية ". وتابع المكتب، "كما وافق المجلس على متطلبات العملية الانتخابية لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، واقر توصيات الاجتماع المختص بتطوير منفذ سفوان الحدودي" ، لافتا الى ان "مجلس الوزراء اقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن اهداء مركبات" .





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