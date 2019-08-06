إيقاف استاذ مغربي بتهمة التحريض على ارتكاب أفعال إرهابية

أعلنت الشرطة المغربية، الثلاثاء، عن إيقافها أستاذاً في التعليم الابتدائي، للاشتباه بتحريضه على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة.
وأضاف أن "التحريات مكنت من حجز جهاز كمبيوتر محمول وهاتف جوال، يشتبه في استخدامهما في نشر الكلام الذي تضمن جرائم مرتبطة بقضايا الإرهاب والتطرف".
وأوضح البيان، أن "الشرطة المغربية أنه تم تقديم المشتبه به إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات".
وكان المعلم الابتدائي الذي لم يذكر البيان اسمه، قد كتب على موقع "فيسبوك" كلاما ينتقد فيها طريقة لباس شابات بلجيكيات كن يقمن بعمل تطوعي بضواحي تارودانت جنوبي المغرب، فيما دعا إلى قطع رؤوسهن "لأنهن لم يحترمن تقاليد وأعراف المنطقة المحافظة"، وهو ما أثار انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب.
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