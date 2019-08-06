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إيقاف استاذ مغربي بتهمة التحريض على ارتكاب أفعال إرهابية

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أعلنت الشرطة المغربية، الثلاثاء، عن إيقافها أستاذاً في التعليم الابتدائي، للاشتباه بتحريضه على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة.
وذكر بيان للشرطة، أنه "تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر (26 عاما) بمدينة القصر الكبير شمالي المغرب، بعدما كتب على أحد مواقع التواصل كلاما "يشيد فيه بأعمال إرهابية ويحرض على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة في حق سائحات أجنبيات يقمن بأعمال تطوعية بالمغرب".

وأضاف أن "التحريات مكنت من حجز جهاز كمبيوتر محمول وهاتف جوال، يشتبه في استخدامهما في نشر الكلام الذي تضمن جرائم مرتبطة بقضايا الإرهاب والتطرف".

وأوضح البيان، أن "الشرطة المغربية أنه تم تقديم المشتبه به إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات".

وكان المعلم الابتدائي الذي لم يذكر البيان اسمه، قد كتب على موقع "فيسبوك" كلاما ينتقد فيها طريقة لباس شابات بلجيكيات كن يقمن بعمل تطوعي بضواحي تارودانت جنوبي المغرب، فيما دعا إلى قطع رؤوسهن "لأنهن لم يحترمن تقاليد وأعراف المنطقة المحافظة"، وهو ما أثار انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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