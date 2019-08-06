رسمياً.. روني يعود الى انجلترا من بوابة الدرجة الاولى كلاعب ومدرب

ونشر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، أن "اللاعب سينضم لهم من صفوف دي سي يونايتد الأمريكي في كانون الثاني 2020، بعقد مدته 18 شهرًا ينتهي في حزيران 2021".

ووقع روني على عقوده الرسمية كلاعب، وسيشغل منصب المدرب في الجهاز الفني للفريق في نفس الوقت حتى يحصل على أوراق اعتماده التدريبية خلال تلك الفترة.



ويمتلك المهاجم الإنجليزي تاريخًا حافلًا في الأندية التي لعب لها في السابق، حيث شارك في أكثر من 700 مباراة وسجل أكثر من 300 هدف باسمه ويعتبر من أهم الأسماء في عالم كرة القدم.

واختار روني رقم قميصه مع ديربي كاونتي بمجرد انضمامه للفريق في بداية العام المقبل، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي وسيكون رقم 32.