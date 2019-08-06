2019-08-06 | 16:30
1,051 مشاهدة
ووقع روني على عقوده الرسمية كلاعب، وسيشغل منصب المدرب في الجهاز الفني للفريق في نفس الوقت حتى يحصل على أوراق اعتماده التدريبية خلال تلك الفترة.
ويمتلك المهاجم الإنجليزي تاريخًا حافلًا في الأندية التي لعب لها في السابق، حيث شارك في أكثر من 700 مباراة وسجل أكثر من 300 هدف باسمه ويعتبر من أهم الأسماء في عالم كرة القدم.
واختار روني رقم قميصه مع ديربي كاونتي بمجرد انضمامه للفريق في بداية العام المقبل، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي وسيكون رقم 32.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. روني يعود الى انجلترا من بوابة الدرجة الاولى كلاعب ومدرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.