فستان 'كيس البصل' يثير السخرية... لن تتوقعوا سعره الخيالي! (صور)

أثار فستان معروض للبيع على الإنترنت موجة استهزاء كبيرة بسبب شكله الغريب وسعره الثمين.

فالفستان الأحمر المكون مئة بالمئة من مادة اللاتكس هو من تصميم إليسا بوبي Elissa Poppy ، يشبه أكياس البصل الحمراء ومتاح للشراء عبر متاجر التجزئة على ASOS، مقابل 553 دولاراً.

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وتحوّل الفستان الشفاف، إلى مادة ساخرة على الإنترنت بحيث راح الرواد يلصقون بجانب الفستان صورة لأكياس البصل التي تباع في الأسواق.