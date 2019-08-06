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أثار فستان معروض للبيع على الإنترنت موجة استهزاء كبيرة بسبب شكله الغريب وسعره الثمين.
فالفستان الأحمر المكون مئة بالمئة من مادة اللاتكس هو من تصميم إليسا بوبي Elissa Poppy ، يشبه أكياس البصل الحمراء ومتاح للشراء عبر متاجر التجزئة على ASOS، مقابل 553 دولاراً.
وتحوّل الفستان الشفاف، إلى مادة ساخرة على الإنترنت بحيث راح الرواد يلصقون بجانب الفستان صورة لأكياس البصل التي تباع في الأسواق.
كانت هذه تفاصيل خبر فستان 'كيس البصل' يثير السخرية... لن تتوقعوا سعره الخيالي! (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.