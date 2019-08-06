بالفيديو... 'موجة عملاقة' تتسبب بكارثة!

وفي التفاصيل، فإن عدداً من الأشخاص كانوا داخل بركة السباحة وينتظرون الاستمتاع بسلسلة من الأمواج يوم الأربعاء، عندما واجهوا فجأة موجة عملاقة قذفتهم نحو غيرهم من الأشخاص في منتزه يولونغ شويون المائي في لونج جينغ بالقرب من حدود كوريا الشمالية.



ولفتت المعلومات الى أن معظم الإصابات لم تكن خطيرة، على الرغم من إصابة بعض الأشخاص بكسور وبقاء 5 على الأقل في المستشفى لتلقي العلاج.

إشارة الى أنه تمّ إغلاق المسبح جراء هذه الحادثة، وقد فُتح تحقيق لمعرفة تفاصيل ما حصل.

وأظهر التحقيق الأولي أن سبب الحادثة يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي في المنتزه، الأمر الذي أدى إلى تعطل أجهزة التحكم في الموجات الاصطناعية، التي تكون عادة محدودة الارتفاع.