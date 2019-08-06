بالفيديو: تيار الحكمة معارض قولا وفعلا... ويواجه الحكومة بالأرقام!

2019-08-06 | 15:56 735 مشاهدة الحكمة ارقام تلسع الحكومة... يحاول تيار الحكمة أن يقول انه معارضة وسيبقى على رأيه، مهما تعاظمت الاحداث واتسعت مساحة الخيرات للموالين للحكومة وأقطابها. بعد أقل من اسبوعين على تظاهرات شعبية خرج بها تيار الحكمة ليعلن انه معارض قولا وفعلا، وضع التيار تقرير الحكومة الاخير، بخصوص البرنامج الحكومي في فكه. فقد نشر تقريرا مضادا وواجه جميع ارقام الانجاز بأرقام معارضة.... التفاصيل في الفيديوغراف المرفق أدناه.

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