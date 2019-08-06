النفط يرتفع وخام برنت عند 60.45 دولار للبرميل

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية مستوردة بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارًا من مطلع أيلول المقبل.

وهبطت أسعار النفط بنسبة 7.4% بالنسبة لخام برنت القياسي، منذ تعاملات الخميس الماضي، وسط تخوفات بتأثر الطلب نتيجة توترات التجارة.



وبحلول الساعة الـ 05:51 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم تشرين الأول، بنسبة 1.07% أو 64 سنتًا إلى 60.45 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أيلول، بنسبة 1.12% أو 61 سنتًا إلى 55.3 دولار للبرميل.

وكانت واشنطن وبكين عقدتا الدورة الـ12 من المحادثات التجارية في شانغهاي بالصين، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حسب وكالة ”شينخوا“ الصينية.

