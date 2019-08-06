النفط يرتفع وخام برنت عند 60.45 دولار للبرميل

صعدت أسعار النفط الخام في تعاملات الثلاثاء، بعد هبوط حاد سجلته منذ تعاملات الخميس الماضي، عقب تصريحات أمريكية أشارت إلى استمرار التوترات التجارية مع الصين.
وهبطت أسعار النفط بنسبة 7.4% بالنسبة لخام برنت القياسي، منذ تعاملات الخميس الماضي، وسط تخوفات بتأثر الطلب نتيجة توترات التجارة.
وبحلول الساعة الـ 05:51 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم تشرين الأول، بنسبة 1.07% أو 64 سنتًا إلى 60.45 دولار للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أيلول، بنسبة 1.12% أو 61 سنتًا إلى 55.3 دولار للبرميل.
وكانت واشنطن وبكين عقدتا الدورة الـ12 من المحادثات التجارية في شانغهاي بالصين، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حسب وكالة ”شينخوا“ الصينية.
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