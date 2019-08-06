عضو بالأمن النيابية: أغلب بنايات التوقيف في الداخلية متهالكة وعمر بعضها 50 عاماً

كشف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عباس سروط، الثلاثاء، عن تهالك أغلب بنايات التوقيف في وزارة الداخلية، فيما أكد سروط ان عمر البعض منها 50 عاماً.
واضاف ان "الامر الآخر الذي ينبغي على وزير الداخلية معالجته يتعلق بقضية بقاء قيادات الامنية والامرين في مواقعهم لفترات طويلة تتجاوز الخمس او الست سنوات في مكان واحد"، لافتا الى ان "لجنة الامن والدفاع البرلمانية ستركز على هذه الجوانب خلال اجتماعاتها المقبلة بغية وضع اليات تعالج تلك المشاكل بشكل جذري".
واكد سروط، أن "اقالة قائد شرطة بغداد هو من صلاحيات مجلس المحافظة، لكننا نعتقد وفي الظروف الاستثنائية والحوادث المهمة فأن هكذا اجراءات نعتقد انه من الضرورة اصدارها من وزير الداخلية لأنه من أمن العقاب اساء الادب، بالتالي فان الضرورات تحكم بعض الاحيان اتخاذ هكذا اجراءات خاصة ان الشارع كان ينظر بترقب لحادثة هروب السجناء من مركز شرطة القناة".
وكان وزير الداخلية ياسين الياسري، أمر السبت 3 اب 2019، بإقالة قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ، بالاضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية، على خلفية قضية هروب موقوفين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد.
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