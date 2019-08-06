بالفيديو: حرق النفايات يهدد أهالي الناصرية... فهل من مساع لحلّ الأزمة البيئية؟

اهالي الناصرية يبدون امتعاضهم من استمرار حرق النفايات بالقرب من الاحياء السكنية.

ومن جهتها، تؤكد الحكومة المحلية انها ابلغت الجهات المختصة بضرورة نقل المكبات الى مناطق بعيدة عن المدن.

الى ذلك، يناشد المواطنين بلدية الناصرية الى التحرك لحل هذه المشكلة، معتبرين ان دورها معدوم في هذا الخصوص.

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