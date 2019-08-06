اهالي الناصرية يبدون امتعاضهم من استمرار حرق النفايات بالقرب من الاحياء السكنية.
ومن جهتها، تؤكد الحكومة المحلية انها ابلغت الجهات المختصة بضرورة نقل المكبات الى مناطق بعيدة عن المدن.
الى ذلك، يناشد المواطنين بلدية الناصرية الى التحرك لحل هذه المشكلة، معتبرين ان دورها معدوم في هذا الخصوص.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: حرق النفايات يهدد أهالي الناصرية... فهل من مساع لحلّ الأزمة البيئية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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