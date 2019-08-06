لجنة حكومية: مستحقات أسرة السباحة ستصرف بعد العيد

رياضة 2019-08-06 | 14:34 245 مشاهدة أعلنت لجنة قرار مجلس الوزراء 140، اليوم الثلاثاء، أن مستحقات أسرة السباحة ستصرف بعد عيد الأضحى.



وأضاف كبيان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مستحقات أسرة السباحة العراقية ستصرف بعد عيد الأضحى المبارك". وقال عضو اللجنة ورئيس الاتحاد خالد كبيان، إن "المنهاج السنوي تضمن عدداً من الأنشطة المحلية والدولية فضلاً عن السياسة الجديدة للاتحاد وفق خطط ورؤية علمية رصينة ومجدية بهدف النهوض بواقع هذه الرياضة في البلد والتي عانت كثيراً خلال السنوات الماضية".وأضاف كبيان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مستحقات أسرة السباحة العراقية ستصرف بعد عيد الأضحى المبارك".

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