الكربولي يتساءل: ماذا عن بقية 'الحجاج الحمزات'

اعتبر رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الثلاثاء، أن ما وصفها بظاهرة "حجي حكزة" قد نهشت الجسد العراقي، متسائلا عن ما سمها باقي "الحجاج الحمزات".

وقال الكربولي في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، إن ظاهرة (حجي حمزة) التي نهشت الجسد العراقي، قماراً ومخدرات وتجارة أعضاء بشرية، ما بين السكوت عنها وحمايتها وبين التسابق على البراءة منها.. ماذا عن بقية "الحجاج الحمزات".



وختم الكربولي تغريدته "لماذا الان؟.



واعلنت مديرية امن الحشد الشعبي، يوم امس الاثنين، عن تنفيذ الحملة الأكبر في تاريخ العراق لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار، وبينت انه تم تسليم المطلوبين الى الامن الوطني من اجل التحقيق معهم.

وقالت المديرية في بيان لها انه بتوجيه من رئيس الوزراء لرئاسة هيئة الحشد الشعبي نفذت مديرية امن الحشد الحملة الأكبر في تاريخ العراق لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء، مبينة ان هذه الحملة اسفرت عن إلقاء القبض على المدعو حجي حمزة الشمري زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع اماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات.