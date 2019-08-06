نائب يطالب عبد المهدي والياسري باقالة مدير عام المخدرات ومدير مخدرات الرصافة

طالب رئيس كتلة بدر البرلمانية رزاق محيبس السعداوي، الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الداخلية ياسين الياسري باقالة مدير عام المخدرات ومدير مخدرات الرصافة، عازيا السبب الى فشلهما بمكافحة جريمة المخدرات.

وقال السعداوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الداخلية ياسين الياسري اقالة مدير عام المخدرات اللواء رعد ومدير مخدرات الرصافة"، عازيا السبب الى "فشلهما في مكافحة جريمة المخدرات سواء في القضاء على المتاجرة بها او الحد من التعاطي بها".

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واضاف ان "15 عاما مضت على وجود مدير عام المخدرات في المنصب ولم يتمكن من النهوض في هذه الدائرة المهمة".

يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.