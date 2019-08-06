الشبكي: تقارير مضللة وضغوطات وراء قرار سحب الحشد من نينوى

وقال الشبكي في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك اطرافت مدعومة من اجندات خارجية تريد النيل من مكونات نينوى التي عاشت بسلام وخير منذ عقود طويلة في سهل نينوى وباقي مناطقها"، مبينا ان "هذا الطبق الجميل تعرض لنكبة كبيرة خلال اجتياح زمر داعش لمناطقهم بعد ان عجزت القوات المتواجدة في تلك المناطق انذاك عن حمايتهم".واضاف الشبكي، ان "قوات الحشد التي ساهمت في عمليات تحرير المناطق ومسكت الارض بعد ان قدمت التضحيات مع باقي القوات الامنية، كان لها دور كبير في الحفاظ على الامن في مناطق سهل نينوى وضمان بقاء الاستقرار فيها"، لافتا الى ان "صدور قرار القيادات الامنية ببغداد في سحب اللواء 30 حشد شعبي من سهل نينوى هو قرار غير مدروس وغير صحيح وجاء استنادا لقرارات مضللة من بعض الجهات التي لاتريد الخير للمكونات في سهل نينوى وضغوطات بعضها خارجية والبعض الاخر داخلية".واكد الشبكي، ان "ارادة الجماهير هي اقوى واعلى من جميع الارادات وتلك الجماهير التي لاتريد سوى العيش بامان وكرامة سوف تبقى تدافع عن حقوقها بجميع الوسائل القانونية والتي كفلها الدستور"، معربا عن اسفه بان "الجهات العليا في بغداد لاتنظر بعين الابوة والمسؤولية تجاه تلك الجماهير".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اصدر قرارا بسحب لواء 30 التابع للحشد الشعبي من السيطرات الرئيسية في سهل نينوى.