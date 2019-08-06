نائب: شرط العمر حرم كثير من المتفوقين حق إكمال تعليمهم

عد رئيس ائتلاف الكلدان في مجلس النواب هوشيار قرداغ، اليوم الثلاثاء، شرط العمر سبباً رئيسيا لحرمان شريحة كبيرة من المتفوقين والموهوبين من غير المتمكنين مادياً من التعليم.
واضاف ان الطالبة البصرية (حميدة حبيب) تخرجت بمعدل 97.64 والذي يؤهلها لدخول كلية الطب، ليقف شرط العمر عائقاً أمام تلك الطالبة الأرملة ويحرمها من تحقيق حلمها، كونها لاتستطيع تحمل التكاليف الباهضة جداً لمثل هذا النوع من الدراسة والتخصص، اضافة لصعوبة البداية المتأخرة بالتعليم وما تحمله من اعباء اضافية نتيجة وجود اسرة والتزامات اخرى.
وطالب قرداغ وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، باستثناء الطالبة حميدة حبيب من شرط العمر، وأن تمنح -عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص حق التقديم على الدراسة الصباحية، والنظر بشكل جدي بهذا الشرط وغيره التي تحرم شريحة واسعة سيما النساء من غير المقتدرات مادية من حقهن في التعليم،وتحقيق أحلامهن، وأن تكون هناك آليات قانونية واضحة ليتم اتباعها، لتلافي مثل هذه الحالات مستقبلا،ولمعالجة مئات الحالات التي لا يتبناها الاعلام ولا يتم تسليط الضوء عليها.
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