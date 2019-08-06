عربيان يدخلان موسوعة غينيس بأطول ساندويتش شاورما في العالم

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دخل الصديقان الفلسطينيان يزن وياسر شلبي اللذان يحملان الجنسية الكندية موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما قدما أطول ساندويتش شاورما دجاج في العالم، يبلغ طوله ثلاثين مترا، وحطما الرقم السابق المسجل بطول 27 مترا.
وشارك في الفعالية أكثر من مئة متطوع، بعضهم من أصول عربية وآخرون من جنسيات مختلفة، وتم إعداد عشرين طاولة لوضع الساندويتش، في حين بلغت الكلفة المادية للمبادرة نحو سبعة آلاف دولار أميركي.
ونوه هولدور بوجبات مطعم شلبي، وقال إنه من بين المطاعم المميزة في المدينة، وإن الأخوين يزن وياسر شلبي لم يكتفيا بإعداد أطول ساندويتش شاورما ودخول كتاب غينيس للأرقام القياسية، بل فكرا في مساعدة المجتمع الكندي أيضا، وخصصا الطعام لمساعدة المحتاجين والمشردين في المدينة، معربا عن فخره بالمبادرة.
وصار المجتمع الكندي في هذه المدينة يعرف الكثير من الأطعمة والأكلات العربية والعادات والتقاليد العربية؛ مما جعل الأكلات العربية مثل الشاورما والفلافل والحمص مألوفة ومشهورة في المجتمع الكندي.
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