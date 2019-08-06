الزوراء يحصن نجم وسط ميدانه بعقد جديد

رياضة 2019-08-06 | 08:39 406 مشاهدة أعلن نادي الزوراء، تجديد عقد متوسط ميدانه أحمد فاضل لمدة موسم واحد. وذكر النادي عبر صفحته الرسمية، أن "الزوراء جدد تعاقده مع اللاعب أحمد فاضل لموسم آخر". فاضل لم يكن اللاعب الوحيد الذي تم التجديد له، حيث أعلن النادي أن "اللاعب محمد رضا جدد تعاقده مع الزوراء للموسم المقبل".



وبين النادي عبر موقعه الرسمي، أن "مصطفى ناظم وقع رسمياً لصفوف الزوراء لموسمين". وبين النادي عبر موقعه الرسمي، أن "مصطفى ناظم وقع رسمياً لصفوف الزوراء لموسمين".

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