بالصور.. امن الحشد يداهم احدى صالات القمار في بغداد

في حملة هي الاكبر من نوعها بتاريخ العراق بحسب ما اعلنته مديرية امن الحشد الشعبي، باشرت الاخيرة بملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء .

واسفرت الحملة عن إلقاء القبض على المدعو حجي حمزة الشمري زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع اماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات، كما تم اعتقال ٢٥ اخرين من اتباعه ومسؤوليه الذين كانوا يدعون انتماءهم للحشد الشعبي ويمتلكون هويات مزورة والذين فتكوا ببعض الشباب العراقي من خلال توريطهم بتعاطي المخدرات وزجهم في صالات القمار من اجل كسب ملايين الدولارات يوميا.

وتابعت انه "من خلال الحملة تم مصادرة عدد كبير من آلات القمار والمواد المخدرة وبعض المقتنيات، حيث جاء ذلك وفق مذكرات قضائية اصولية".

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