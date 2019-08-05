إصابة خمسة أشخاص بإطلاق نار داخل نادٍ ليلي في كندا

أفادت شرطة مدينة تورونتو الكندية، الاثنين، بإصابة خمسة أشخاص بجروح جراء حادث إطلاق نار في أحد النوادي الليلية بالمدينة.
وقال قائد الشرطة مارك سوندرز، إن "أحد الجرحى، بحالة صحية حرجة"، موضحا أن "هناك إمرأتين من بين المصابين. وتمكن إثنان من المصابين من مغادرة المكان، وتوجها إلى المستشفى بنفسيهما قبل وصول الشرطة".
يشار إلى أن الحادث وقع على الأطراف الشمالية للمدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، (حسب التوقيت المحلي).
وحسب معطيات الشرطة، فقد وقع شجاراً بالقرب من ناد ليلي قبل أن يسمع صوت الطلقات النارية، وتم العثور على حاويات الخراطيش داخل وخارج المبنى.
يشار إلى أن الحادث وقع على الأطراف الشمالية للمدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، (حسب التوقيت المحلي).
وحسب معطيات الشرطة، فقد وقع شجاراً بالقرب من ناد ليلي قبل أن يسمع صوت الطلقات النارية، وتم العثور على حاويات الخراطيش داخل وخارج المبنى.
وأشارت الشرطة إلى أن "النادي كان مكتظاً بالناس، ولحسن الحظ لم يكن عدد المصابين كبيراً".
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