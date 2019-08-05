اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة عمل مراكز الشرطة في بغداد.
وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عماد محمد محمود، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "امرنا بتشكيل لجنة خاصة عالية المستوى مهمتها متابعة عمل مراكز الشرطة في بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة".
وأضاف أن "ارتباط اللجنة سيكون بنا حصرا ولديها صلاحيات كاملة في حالة العثور على سلبيات في المراكز".
وأضاف أن "ارتباط اللجنة سيكون بنا حصرا ولديها صلاحيات كاملة في حالة العثور على سلبيات في المراكز".
وشهد مركز شرطة القناة شرقي بغداد، اول امس السبت (3 اب 2019) هروب 15 موقوفاً، بحسب مصدر امني.
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